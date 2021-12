Radonjić: Razmišljanja idu ka narednom meču

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić bio je zadovoljan ubedljivom pobedom svog tima protiv Borca u 12. kolu ABA lige

Crveno-beli deklasirali su večeras čacanski tim 109:62 za 11. pobedu u regionalnom takmičenju.

„Igrali smo sa dobrim pristupom. Od početka smo nametnuli ritam i imali kontrolu. U drugom delu smo podigli nivo i zadržali kontrolu, što nam je bilo veoma značajno u ovako žestokom rasporedu. Novi dan, novi pripreme i razmišljanja moraju odmah da idu ka narednom meču“, rekao je Radonjić na konferenciji za medije posle utakmice.

Trener Borca Marko Marinović kaže da je njegov tim odigrao jednu mnogo lošu utakmicu.

„Crvena zvezda nam je održala lekciju iz borbenosti i požrtvovanja. U jednom trenutku, tokom druge četvrtine, uspeli smo koliko-toliko da pariramo, međutim početak trećeg perioda je pokazao neke naše stare boljke sa organizacijom napada i to je dovelo do ovako velike razlike. U drugom poluvremenu, nismo uspeli da postavimo nijedan napad i to je problem koji vučemo cele sezone. Nastavićemo da radimo na tome. Imamo dosta igrača kojima je ovo prva godina na ovom nivou, ali nismo bili dovoljno požrtvovani. Nismo imali dovoljno žara“, rekao je Marinović.

Crvena zvezda je u svakom momentu želela pobedu više od nas, dodao je trener Borca.

„Moramo da nastavimo sa radom, da se što pre dignemo. Ovo je težak poraza, ali dobra lekcija da neki igrači vide kako se igra na najvišem nivou. Smatram da Zvezda igra jaku i čvrstu košarku koja može da nam pomogne da vidimo gde smo“, zaključio je Marinović.

(Tanjug)

