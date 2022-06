Radonjić: Sjajna atmosfera, a sad finale

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je večeras da je zadovoljan zbog trijumfa u majstorici polufinala Superlige protiv Mege (88:66) i plasmana u finale.

„Bio je ovo 74. meč u sezoni. Ogromno opterećenje i završnica samog prvenstva. Imali smo izuzetno loš meč, drugi u seriji, gde je Mega bila izvanredna. Danas je to drugačije izgledalo u dobroj atmosferi. Značajno je bilo za nas kad se osećaju posledice čitave sezone. Trebalo je biti dovoljno dobar, ozbiljan da igramo drugačije nego u prethodnom duelu. To se desilo i sad nas čeka finale“, rekao je Radonjić.

Trener aktuelnog šampiona Srbije sumirao je polufinalnu seriju.

„Prvi meč napadački sjajan, rastrčani smo bili, inspirisani, 22 trojke pogođene. Suvišno je trošiti reči koliko je drugi meč bio loš. Reakcija je bila dobra, uspeli smo da kontrolišemo tok meča. Lično sam stava da imam razumevanja za stanje igrača, ali borimo se za trofej, pa nema razumevanja za neka dešavanja sa drugog meča. Mora da se nađe dovoljno motiva i zelje i ono što je potrebno da ostvarimo još dve pobede“, izjavio je trener Zvezde.

Radonjić je najavio da će košarkaš crveno-belih Ognjen Dobrić, koji je propustio majstoricu protiv Mege, biti spreman za finale protiv FMP.

„Posle drugog meča osetio je bol i bio je preveliki rizik da večeras igra. Doktor i fizioterapeut su rekli da bi mogli da računamo na njega u finalnoj seriji“, izjavio je Radonjić.

Krilni centar Crvene zvezde Luka Mitrović zahvalio se navijaćima na sjajnoj podršci.

„Imali smo drugačiji pristup nego na drugoj utakmici. Teško je 15. juna biti na nekom nivou motivacije, snage i igre. Trebalo je ranije da završimo seriju, čestitam mladim igračima Mege. Hvala i publici koja nam je pomogla u jednom lepom ambijentu da dođemo do pobede“, izjavio je Mitrović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.