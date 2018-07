Rakitić: Krstajić mi je više od brata, Novaku kapa do poda

Fudbaler Hrvatske Ivan Rakitić pričao je na konferenciji za medije o finalnom protivniku, o svojoj ishrani, Novaku Đokoviću i Mladenu Krstajiću.

Njegova reprezentacija je mimo mnogih očekivanja stigla do finala Svetskog prvenstva u kom će igrati sa Francuskom.

„Jako su ozbiljna reprezentacija, imaju svoje adute, fantastične igrače u napadu i odbrani. Biće jako teško. Najvažnije je da odigramo svoju najbolju utakmicu. Poštujemo ih maksimalno. Biće spremni kao i mi, idemo u borbu, naša želja je ogromna. Daćemo sve od sebe, hoćemo da se nametnemo. Nadam se da neće mirno spavati, da će razmišljati o nama“, rekao je Rakitić koji kaže da bi mirne duše birao kraj karijere ako bi to značilo osvajanje Svetskog prvenstva, odnosno kolektivni uspeh.

„Sve za zajednički uspeh i uspeh moje Hrvatske. Niko od nas nije bitan“, ističe vezista Barselone.

On se u međuvremenu i čuo sa selektorom Srbije Mladenom Krstajićem.

„Čuli smo se, najviše s njim od svih koji nisu deo hrvatske reprezentacje. Za mene je jedan od najbližih prijatelja. Više mi je od brata. Pratim ga, volim ga kao deo porodice. Želim mu mnogo sreće i da ovaj prvi korak koji su napravili bude podsticaj za dalji uspeh“.

Sve vreme trajanja prvenstva, najbolji srpski teniser je uz Srbiju pratio i igru Hrvatske zbog čega se našao na meti srpskih tabloida.

„Noletu, pre svega, kapa do poda. Na Vimbldonu ja navijam za njega. Voleo bih da i on dođe do finala da i on osvoji u nedelju. Za mene je Nole fantastičan i veliki sportista, a još veći kao čovek. Imali smo lep susret u Majamiju, sjajna je osoba, želim mu svu sreću. Ako pobedi na Vimbldonu, slavićemo i mi uz njega“, zaključuje ‘Raketa’.

(B92)