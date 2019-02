Ratko Varda: Naša deca su sline (foto)

View this post on Instagram

Treba li bilo koji komentar!? Ma jok mi smo zemlja velikog srca tako bre treba još jednom da pokažemo da državljanstvo Republike Srbije očigledno nekim ljudima ništa ne znači, da su naša deca očigledno “SLINE” koje treba istresti iz nosa pa dajte državljanstvo nekom ko je pre ove godine za Srbiju čuo možda samo preko TV i svi su oni bolji od naše dece! Sram vas sve bilo svi vi ljudi koji ste podržali i omogućili ovo! Zašto meni niko nije dao Američki pasoš, Turski, Ruski Poljski… i td i td? Pa zato što se pasoš ne daje strancima ili kome već jer da bi postao državljanin jedne zemlje treba da oženiš neku devojku iz Srbije da imaš decu sa njom ili da ti je baba ili deda ili neko iz zemlje čiji pasoš dobijaš. Sram vas bilo i da ne pominjem ponaosob svakog od vas koji ste ovo dopustili ili napravili jer para vrti gde burgija neće. Da vas podsetim na jednu činjenicu 2013 godine dok sam igrao u Radničkom i pre nego sam pokidao ahilovu tetivu za finale kupa Radivoja Koraća nisam bio državljanin Srbije iako sam izmirivao sve poreske obaveze (tad sam bio državljanin Srbije) i živeo u Beogradu od moje 12te godine ili od 1991god. E tad sam bio državljanin Bosne i Hercegovine! Jer je vama to tako odgovaralo. Ponosan sam na svoje korene! Ja sam Srbin iz Bosne ali pre svega čovek i sportista! Sram vas bilo !