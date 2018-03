Real bolji od PSŽ-a i u Parizu

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona, pošto su večeras u Parizu u revanš meču osmine finala pobedili Pari Sen Žermen sa 2:1.

Real je poveo u 51. minutu golom Kristijana Ronalda, izjednačio je Edinson Kavani u 71, a konačan rezultat postavio je Kazemiro u 80. minutu.

U prvom meču, odigranom u Madridu, „kraljevski klub“ je slavio sa 3:1.

Obe ekipe su u prvom poluvremenu večerašnjeg meča imale prilike da zatresu mrežu protivnika, ali golova nije bilo.

Serhio Ramos je imao veliku priliku u 18. minutu, ali je Areola sjajno intervenisao. Potom je u 38. minutu pokušao i Karim Benzema, ali je ponovo na mestu bio golman PSŽ-a.

Na drugoj strani, najbolju priliku za francuski klub propustio je Kilijan Mbape u 43. minutu.

Ekipa Zinedina Zidana je stigla do prednosti u 51. minutu pogotkom Ronalda. Marko Asensio je „ukrao“ loptu Alvešu, proigrao je Lukasa, a on je na drugoj stativi pronašao Portugalca koji je glavom poslao loptu u mrežu PSŽ-a.

Bio je to 12. gol Ronalda u Ligi šampiona ove sezone. Zanimljivo je da je Portugalac bio strelac na svih osam do sada odigranih utakmica u najjačem evropskom takmičenju. On je, takodje, postao tek drugi fudbaler u istoriji koji je bio strelac na devet uzastopnih utakmica Lige šampiona, nakon Ruda van Nistelroja u dresu Mančester junajteda 2003.

Marko Verati je u 66. minutu zaradio drugi žuti karton i ostavio PSŽ s desetoricom na terenu i utakmica je već tada praktično bila rešena.

PSŽ je, ipak, uspeo da stigne do izjednačenja pet minuta kasnije, pošto se Kavani najbolje snašao nakon gužve pred golom i lagano pogodio za 1:1.

Asensio je potom pogodio stativu, a tačku na utakmicu stavio je Kazemiro golom u 80. minutu.

Real će tako osmu sezonu zaredom igrati u četvrtfinalu Lige šampiona, a protivnika u toj rundi takmičenja će saznati 16. marta za kada je zakazan žreb u Nionu.

