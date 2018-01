Potvrda brejka, sigurno ka pobedi: Đoković – Vinjolas 2:0 (6:2, 6:3, 3:1) (video)

Novak Đoković igra protiv Albert Ramos-Vinjola u trećem kolu Australijan Opena.

Srbin i Španac otvaraju večernji program na Margaret Kort Areni petim međusobnim duelom, naš igrač slavio je u sva prethodna četiri okršaja pritom, a da pritom nije izgubio niti set.

Pošto je lako savladao Donalda Janga u prvom meču posle šestomesečne pauze, Novak se namučio u drugoj rundi protiv Gaela Monfisa u neljudskim uslovima na oko 40 stepeni Celzijusa.

S druge strane, Ramos-Vinjolas otvorio je turnir sigurnim izdanjem i pobedom u tri seta protiv Džereda Donaldsona, da bi potom, takođe maksimalnim rezultatom, porazio još jednog Amerikanca Tima Smičeka.

Bolji iz ovog duela boriće se za mesto među osam najboljih sa mlađanim Hjeong Čungom, koji je napravio uspeh karijere eliminisavši četvrtog igrača sveta Mišu Zvereva iz Nemačke, prenose sportski mediji.

There it is!@DjokerNole breezes through the first set 💨#AusOpen pic.twitter.com/v8BX8x1z5w

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2018