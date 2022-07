Rodrigo, Militao i Vinicijus u Realu do 2028. godine

MADRID – Brazilski fudbaleri Rodrigo, Eder Militao i Vinicijus Žunior produžiće ugovore sa Realom do 2028. godine, objavio je poznati italijanski novinar Fabricio Romano.

Sva trojica fudbalera Reala imaće u ugovorima odštetnu klauzulu od milijardu evra. Čelnici madridskog kluba odlučili su da nagrade trojicu brazilskih fudbalera za odlične igre u prošloj sezoni.

Rodrigo (21) je u Real stigao 2019. godine iz Santosa za 45 miliona evra. On je za madridski klub odigrao 108 utakmica i postigao je 18 golova.

Eder Militao (24) je došao u Real pre tri godine iz Porta uz obeštećenje od 50 miliona evra. Za madridski klub odigrao je 91 meč i četiri puta se upisao u strelce.

Vinicijus (21) je član Reala od 2018. godine, a pre toga je igrao za Flamengo.

On je trebalo da produži ugovor do 2026. godine, ali španski mediji tvrde da je predsednik Reala Florentino Perez insistirao da Vinicijus ostane u madridskom klubu do juna 2028. godine, pošto je mladi brazilski napadač „eksplodirao“ u prošloj sezoni.

Vinicijus je na 170 mečeva u dresu Reala postigao 37 golova, a bio je jedini strelac u finalu Lige šampiona protiv Liverpula.

(Tanjug)

