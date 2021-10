Roj Džons Junior: Boks sport hrabrih, veliki značaj SP

BEOGRAD – Bokseri nisu navikli na novac, niti na raskošne uslove, navikli su da vole svoj poziv i da žive u tom adrenalinu koji ih nikada ne napušta. Zato će finansijska nagrada koju će dobiti osvajanjem medalja u Beogradu imati ogroman znacaj i trasiraće neki novi put u ovom sportu, put ka boljem, put ka sjajnoj budućnosti svetskog boksa, a ja sam srecan i ponosan zbog toga“ – istakao je legendarni Roj Džons promoter šampionata sveta.

Svetsko prvcenstvo u boksu održaće se od 24. oktobra do 6. novembra, a p?rvi put u istoriji osvajači medalja dobiće novčane nagrade – prvo mesto donosi 100.000 dolara, srebrna medalja 50.000, a obe bronze u svakoj težinskoj kategoriji 25.000 dolara.

„Ovo je fantastičan potez AIBA, u pravo vreme prava odluka, sve dok je ograničena samo na međunarodna takmičenja i amatere. Ove novčane nagrade neizmerno će značiti osvajačima, ali i celokupnom bokserskom svetu jer će doprineti da ovaj sport dobije nova krila. Bokseri će tim novcem nastaviti karijere, uložiće u sebe, svoje porodice, podstaknuti i druge da nastave da se bave ovim sportom i veruju u snove“, izjavio je čuveni šampion, a preneo Bokserski savez Srbije.

Prema njegovim rečima, ceo svet prerpeo je strašne finansijske krahove tokom pandemije virusa korona.

„Bokserima je boks u krvi i iskonska ljubav, a iskonski vole siromašni novcem, bogati u srcu i duši. Boks nije sport bogatih, vec hrabrih, istrajnih, istinskih zaljubljenika u sport i viteštvo“.

Znam da je Srbija zemlja sporta, hrabrih i srčanih ljudi, plemenitih kao što je i ovaj naš sport. Neke stvari se nikada ne menjaju, bilo koje vreme da dođe ima ono što ostaje isto i ima isti znacaj, dodao je Džons Junior.

„Jedan od takvih momenata u sportu je taj da koliko god mi godina imali, gde god je život svojom pricom stigao, trenutke Sećam se prvog boksrerskog turnira kojem sam prisustvovao, imao sam sreću da je to bio veliki spektakl u kome je moj otac učestvovao, jer je i sam bio bokser i šampion. Taj trenutak ne bih menjao ni za šta na svetu, to je ono što večno živi u meni, vatra koja me je vodila i kroz moju karijeru i sve ono ššo je u njoj usledilo“

„Svetsko prvenstvo u Beogradu je prilika da neke nove oči, novih budućih šampiona dožive isto što i ja i da ih utisak iz beogradske Arene vodi kroz život u kome će biti hrabri, iskreni, istrajni i dostojni sebe, upravo ta poruka koju boks nosi u sebi i sa sobom. Nije svaki dan u tvom gradu smotra najboljih sportista sveta jednog velikog sporta kao što je boks. Iskoristite ovu priliku koja vam se ukazala, zgrabite taj trenutak koji će vam zauvek biti poput zvezde vodilje, osetite sve čari koje sa sobom nosi Svetsko prvenstvo“, poručio je Roj Džons Junior, koji je tokom velike karijere osvajao titule u sve četiri težinske kategorije, ukljucujući titule u srednjoj, super srednjoj, poluteškoj i teškoj kategoriji i jedini je bokser u istoriji koji je započeo profesionalnu karijeru u lakoj srednjoj kategoriji, a zatim stigao do titule prvaka u teškoj kategoriji.

Kao amater predstavljao je Sjedinjene Americke države na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine i osvojio srebrnu medalju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.