Ronaldo opomenut zbog incidenta sa autističnim dečakom

LIVERPUL – Fudbaler Mančester junajteda Kristijano Ronaldo prošao je samo sa opomenom Mersisajdske policije zbog incidenta posle utakmice protiv Evertona u Premijer ligi prošle sezone, kada je autističnom dečaku DŽejkobu Hardingu uzeo telefon iz ruke i razbio ga, a pritom dečaku napravio masnicu na ruci.

„Možemo da potvrdimo da je 37-godišnji muškarac dobrovoljno saslušan zbog toga što je optužen za napad. Optužba se odnosi na incident nakon meča Evertona i Mančester junatjeda na ‘Gudison parku’ u nedelju, 9. aprila. Stvar je rešena uslovnom opomenom“, naveli su iz Mersisajdske policije za Miror.

Majka dečaka Sara Keli opisala je kako je incident izgledao iz njenog ugla.

„Bili smo pored tunela kuda su oni prolazili i moj sin ih je snimao. Spustio je telefon, jer je Ronaldu noga krvarila. Ronaldo je bio u užasnom, užasnom raspoloženju i izbio je mom sinu telefon iz ruke i nastavio da hoda“, ispričala je Sara Keli i dodala:

„Može da se vidi modrica koja mu je ostala. Ja sam plakala i bila u šoku, a DŽejkob je bio u totalnom šoku. On je autističan i ima dispraksiju, tako da sve dok nismo stigli kući, nije shvatio šta se desilo. On je autistični decak koga je napao fudbaler, tako ja to vidim kao majka“.

Kristijano Ronaldo izvinio se DŽejkobu Hardingu posle incidenta i pozvao ga na utakmicu Mančester junajteda na Old Trafordu, ali je autistični dečak rekao majci da više u životu ne želi da vidi Portugalca.

(Tanjug)

