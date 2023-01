Rukometaši Srbije pobedom nad Alžirom započeli SP

Muška rukometna reprezentacija Srbije pobedila je večeras u poljskim Katovicama selekciju Alžira sa 36:27 (16:13), u utakmici prvog kola Grupe E na Svetskom prvenstvu.

Najefikasnij u pobedničkoj selekciji bio je Mijajlo Marsenić sa devet golova, Petar Đorđić je postigao osam, dok su Vukašin Vorkapić i Nemanja Ilić dodali po četiri gola.

U afričkoj reprezentaciji bolji od ostalih je bio Reda Arib sa pet golova, a po četiri su upisali Abdi Ajub, Daud Hišem i Nori Benhalima.

Ranije danas u okviru ove grupe Nemačka je savladala Katar sa 31:27 (18:13). Srbija će u nedelju u drugom kolu igrati protiv Nemačke od 18.00, dok se od 20.30 sastaju Katar i Alžir.

Srbija je već na otvaranju meča povela sa 2:0, a zatim sa 4:1 i 6:3. Alžir se nije predao i na sredini meča dolazi do izjednačenja.

Selekcija Srbije u nastavku ponovo odlazi na plus tri, ali se Alžir vraća i prilazi na 13:12. Od tog momenta Srbija pravi seriju 3:0 i golom Uroša Borzaša iz kontre dva i po minuta pre kraja dolazi do najvećih četiri gola razlike u prvom delu.

Afrička reprezentacija je u završnici postigla jedan pogodak i smanjila rezultat na 16:13.

U prvom delu meča istakao se srpski golman Vladimir Cupara koji je devet puta zaustavio udarce rivala, dok su po četiri gola postigli Nemanja Ilić i Đorđić.

Na početku drugog poluvremena igralo se gol za gol, sve do osmog minuta kada posle kontre Vanja Ilić dovodi Srbiju do plus pet (22:17).

Srbija potom golovima Đorđića, Vorkapića i Marsenića odlazi na osam pogodaka prednosti (27:19) i na sredini drugog dela rešava pitanje pobednika.

Plasman u narednu fazu Svetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj osiguraće po tri selekcije iz osam grupa.

(Beta)

