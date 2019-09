Rukometašice Jagodine i Bekamenta za trofej Superkupa Srbije

MIONICA – Rukometašice Jagodine i Bekamenta iz Bukovičke Banje danas od 16.30 u Mionici boriće se za trofej Superkupa Srbije.

Trener Bekamenta Saša Bošković, ekipe koja brani trofej osvojen prošle sezone, rekao je da očekuje zanimljivu utakmicu.

„Branimo pehar. Promenili smo šest igračica u odnosu na prošlu sezonu, Jagodinke dve-tri. Biće jako zanimljivo. Odigrali smo sjajno na otvaranju sezone u Šapcu, ali nam se povredila Katarina Stepanović, koje sigurno nece biti na terenu u Mionici. Bez nje i naše šanse su manje. Imamo dosta mlad tim, ali probaćemo da se suprostavimo Jagodini najbolje što možemo. Naši mečevi su uvek lepi za gledanje“, rekao je Bošković za sajtv Rukometnog saveza Srbije.

Njegov kolega iz Jagodine Dragan Markov suzdržan je kada govori o šansama za osvajanje pehara.

„Naša očekivanja za ovu, ali i za svaku drugu utakmicu, jesu da pobedimo. Za to se spremamo, želimo da odnesemo trofej u Jagodinu. Prošle godine smo izgubili, sada se trudimo da bude drugacije. Teško je prognozirati bilo šta. To je jedna utakmica, još uvek smo na početku sezone, posle samo jednog superligaškog kola. I mi i oni smo promenili sastav. Suviše je rano za ozbiljnije ocene. Ostali smo sa mladim igracicama, ali su one u sistemu, verujemo u njih i imaju punu podršku“, rekao je Markov.

(Tanjug)