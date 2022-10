Runi: Ronaldo je besan kada ne igra utakmice

LONDON – Legendarni fudbaler Mančester junajteda Vejn Runi izjavio je da bi Portugalac Kristijano Ronaldo trebalo da prihvati činjenicu da se više ne nalazi u vrhunskoj formi, prenose britanski mediji.

Runi je igrao sa Ronaldom u Mančester junajtedu od 2004. do 2009. godine.

„Očigledno je da Ronaldo nije više igrač kakav je bio kada je imao 22 ili 23 godine. On to ne može lako da prihvati. Trener ima svoj plan za igru i uspeh, a očigledno je da to drugačije od onoga čemu se Ronaldo nadao. Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi su dvojica najboljih fudbalera svih vremena, ali vreme čini svoje. Znam Ronalda, biće mu teško da sedi na klupi za rezerve“, rekao je Runi.

Ronaldo (37) je ove sezone odigrao devet utakmica za Mančester junajted, a postigao je samo jedan gol.

„Siguran sam da će, ako bude strpljiv, njegova šansa opet da dođe. Moraće da je iskoristi da bi isforsirao svoj povratak. Besan je kada ne igra, želi da bude na terenu. To je sasvim jasno. Međutim, da li je srećan nije uopšte pravo pitanje. Pravo pitanje je kakav je na treninzima i kakvog je raspoloženja. Ja bih rekao da dobro trenira i da je srećan u Mančester junajtedu“, zaključio je Runi.

(Tanjug)

