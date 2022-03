Šahovski turnir okupio svetske velemajstore u Beogradu

BEOGRAD – Povlačenjem prvog poteza na šahovskoj tabli, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin otvorio je danas takmičenje u okviru FIDE Gran pri šahovskog turnira, tokom kojeg će se u Beogradu do 14. marta nadmetati 16 svetskih velemajstora.

Vulin je rekao da je velika čast biti domaćin jednog od najvažnijih svetskih šahovskih događaja i dodao da će Srbija, kao i uvek do sada, biti dobar domaćin i pokazati svetu besprekornu organizaciju, profesionalizam i svu srdačnost koju naš narod poseduje.

On je naveo i da Srbija, zahvaljujući politici mira i stabilnosti i ličnom kredibilitetu predsednika Aleksandra Vučića, uživa veliki ugled u svetu, saopštio je MUP.

„Svaki veliki sportski turnir koji se održava u Srbiji organizovan je na najvišem mogućem nivou, uz najviši nivo bezbednosti. A, predsednik Vučić je i odličan šahista, ko ne veruje, neka slobodno proba da ga pobedi“, istakao je Vulin i poželeo šahistima puno uspeha u takmičenju i dobre plasmane.

Ministar je rekao da su svi pripadnici MUP-a maksimalno angažovani na obezbeđenju šahovskog turnira kako bi prošao u najboljem redu i da rad srpske policije, koja je garant sigurnosti i bezbednosti, daje veliki doprinos u odabiru naše zemlje za organizatora velikih sportskih događaja i manifestacija.

„Ponosan sam na činjenicu što je upravo Srbija odabrana da ugosti najveće svetske velemajstore, koje odlikuju neverovatna inteligencija, kreativnost, strpljenje, fokusiranost“, rekao je Vulin i dodao da je uveren da će FIDE Gran pri turnir doprineti razvoju šaha u Srbiji i popularizaciji tog sporta među mladima.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Dragan Lazić i direktor turnira Marijan Stričević zahvalili su se ministru Vulinu i pripadnicima policije na svesrdnoj podršci prilikom organizovanja ovog prestižnog šahovskog turnira, kao i na pružanju apsolutne bezbednosti učesnicima turnira i posetiocima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.