Šakota: Napredak se oseća, da zadržimo kontinuitet

MILANO – Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota, posle pobede protiv Olimpije u Milanu 77:67, izjavio je da je vidan napredak u igri i da je sada najvažnije zadržati energiju i kontinuitet.

“ Ne možemo da nađemo laku utakmicu u Evroligi, to je sigurno. Bitno za nas je kada sagledamo igru u odbrani i u napadu je to da nalazimo pametna rešenja i tako dolazimo do rezultata. Mi smo možda optereceni više nego druge ekipe. Treba da budemo zadovoljni jer napredak se oseća, treba da se zadrži energija i kontinuitet. Nadam se da možemo da to zadržimo i da razigramo još više igrača“, izjavio je SASakota za klupski sajt.

Zvezda je u Milanu došla do treće uzastopne pobede u Evroligi, ukupno pete ove sezone u elitnom takmičenju.

„U početku mi je bilo teško da vodim utakmicu jer sam morao da se služim stvarima koje nisam dovoljno upoznao i onda kada već mogu da se oslonim na sopstveni instikt, sada kada je prošlo neko vreme, lakše mi je da komuniciram sa igračima“, istakao je strateg crveno-belih.

Zvezda u narednom kolu dočekuje Baskoniju.

