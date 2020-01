Šakota: Zadovoljan sam pristupom;Milojević:Čestitke Zvezdi

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota čestitao je svojim igračima na današnjoj pobedi i ozbiljnosti u meču protiv Mege.

„Mi smo hteli da odigramo odgovornu utakmicu, da iskontrolišemo minutažu. Ulazimo polako u povrede, ali to je druga tema. Možda nas je to poremetilo, ali smo uspeli da ostvarimo cilj. Igrači su ispunili očekivanja večeras. Zadovoljan sam pristupom i to je osnovno. Bilo je više energije i emocije u Evroligi, a malo manje u ovim manjim utakmicama. Pristup je bio dovoljno dobar da Mega nije uspela da to prevaziđe sve to. Nisu uspeli da vežu nekoliko poena”, rekao je Šakota na konferencije za medije.

Meč je obeležila i povreda Dejana Davidovca, koji je napustio parket u prvom poluvremenu, a prema rečima trenera Šakota, još se ne zna težina povrede.

“Nadam se da nije nista ozbiljnije, već imamo probleme sa povredama. Kod Kuridže znamo da je odsustvo od deset do 15 dana, a za Filipa Čovića ne znamo. To su igrači koji nam fale, no uvek to neko nadoknadi”, kazao je Šakota.

Trener Mege Dejan Milojević čestitao je Zvezdi na pobedi.

„Da bismo bili bolji od Zvezde, oni moraju da igraju mnogo loše, a mi mnogo dobro. Ovo nisu protivnici protiv kojih trazimo pobedu. Protiv Zvezde sve greške su skupe. Kada sa šest razlike Zvezde digne igru za 15 odsto i kad dobro šutira, Mega nema šta traži“, rekao je Milojević.

(Tanjug)