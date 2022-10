Santareli: Na korak smo do sna, svi pričaju o Srbiji

GLJIVICE – Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Danijele Santareli izjavio je da je ponosan na igračice posle plasmana u finale Svetskog prvenstva.

Srbija je sinoć u polufinalu SP u Gljivicama savladala selekciju SAD 3:1 u setovima.

„Pred nama je finale i imamo još jedan korak do našeg sna, a uz to sam i veoma umoran. Veoma sam ponosan na tim i igračice, osoblje, federaciju, sve… Svi su dali svoje najbolje da nas stave u najbolju poziciju. Ovo je neverovatan rezultat, jer je to skroz drugačija ekipa u odnosu na ranije. Svi pričaju o Srbiji, onoj od pre četiri godine, ali ova je skroz drugačija“, rekao je Santareli, preneo je Odbojkaški savez Srbije.

Naša selekcija je ove godine tri puta savladala reprezentaciju SAD-a.

„To je sjajan rezultat za nas. Pobedili smo i Poljsku pred njihovim navijačima, ali još nije kraj. Moramo da se odmorimo, a uradićemo najviše što možemo da dođemo do zlatne medalje“, rekao je Santareli.

Srbija, koja je aktuelni šampion sveta, igraće u subotu u finalu SP sa pobednikom večerašnjeg polufinala između Brazila i Italije.

„Želim Italiju u finalu. Nije samo zato što sam Italijan, što imam prijatelje tamo, bivše igrašice, svoju ženu… Biću srećan ako Italija bude u finalu. Za mene bi igranje protiv njih bilo neverovatno. Finale SP je svake četiri godine, a ovaj neverovatni tim je već drugi put tu.

Neverovatan rezultat“, zaključio je Santareli, koji je oženjen italijanskom odbojkašicom Monikom di Đenaro.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.