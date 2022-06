Santareli: Želimo u finale Lige nacija, svaki bod je bitan

KALGARI – Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Danijele Santareli izjavio je danas da je zadovoljan posle trijumfa nad Nemačkom (3:1) u devetoj utakmici Lige nacija u Kalgariju i naglasio da je cilj Srbije plasman u finale ovog takmičenja.

„Ova pobeda nam je bila veoma bitna jer smo želeli na najbolji način da započnemo vikend u Kalgariju. Nemačka je tezak protivnik jer igraju veoma brzu i kvalitetnu odbojku, ali bio sam siguran da naš tim ima sposobnosti da trijumfuje“, rekao je Santareli i dodao:

„Prvi set je bio veoma loš, mislim da nismo bili samouvereni. Posle toga je došlo do prishološke promene, zaigrali smo daleko bolje u odbrani, više smo se borili, imali smo pravi pristup i mislim da je prvi set bio neverovatan za nas. U trećem setu smo igrali uravnoteženo do 20. poena, a onda je ponovo došlo do promene. Potrudili smo se i osvojili smo bitne poene. Potom je nivo samopouzdanja porastao, ali mislim da smo se na 16:6 previše opustili. Ipak, odbrana je bila dobra u finišu seta i sada smo na korak od finalnog turnira“.

Italijan je najavio težak duel protiv SAD u noći između četvrtka i petka (4.00).

„Ovo ne znači da smo završili posao. Bio je ovo tek početak onoga što smo zacrtali. Sada nas čeka odmor, pa tri uzastopne utakmice, a najteži će biti ona protiv SAD. Mislim da je i Kanada dobar tim, a pritom igraju i kod kuće. Želimo finale i zato nam je svaki bod bitan“, izjavio je selektor Srbije.

Odbojkašice Srbije posle devet odigranih mečeva zauzimaju peto mesto na tabeli Lige nacija sa 17 bodova i blizu su plasmana na finalni turnir koji će se igrati u Ankari.

Posle duela protiv Amerike, naša selekcija igraće u Kalgariju protiv domaćina Kanade (2. jul) i lidera Lige nacija Japana (3. jul).

(Tanjug)

