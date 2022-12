Santoš: Reprezentativac Južne Koreje vređao Ronalda

DOHA – Selektor reprezentacije Portugalije Fernando Santoš izjavio je da jedan fudbaler Južne Koreje vređao Kristijana Ronalda na meču 3. kola grupe H na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Južna Koreja je pobedila večeras Portugaliju 2:1. Portugalija i Južna Koreja su izborile plasman u osminu finala Mundija. Ronaldo je zamenjen u 65. minutu.

„Ronaldo je bio ljut na jednog igrača Južne Koreje. Taj igrač ga je vređao i govorio mu da ode, a on je bio ljut, ceo svet je to video. Video sam razgovor sa igračem iz Koreje i nemam sumnje u to. Igrač je bio samo verbalno agresivan“, rekao je Santoš na konferenciji za novinare.

On je priznao da je selekcija Južne Koreje ima kvalitetan tim.

„Njihovi igrači su dobro ostali u meču. Pokušali smo nekoliko strategija da bi se suprostavili njihovim napadima. A i sami smo stvorili nekoliko prilika. Pokušali smo da ih neutrališemo“, naveo je selektor Portugalije.

Portugalija će u osmini finala SP igrati protiv drugoplasirane selekcije iz Grupe G. U toj grupi večeras u poslednjem kolu igraju Brazil i Kamerun, odnosno Srbija i Švajcarska.

(Tanjug)

