Šapovalov: Pogrešio sam, ali svi moramo da budemo ravnopravni na terenu

Kanadski teniser Denis Šapovalov rekao je danas da je pogrešio kada je tokom četvrtfinalnog meča na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu protiv Španca Rafaela Nadala sudiju nazvao korumpiranim, ali da misli da ostali teniseri nemaju jednak tretman kada igraju protiv „velike trojke“.

Šapovalov je danas posle pet setova izgubio od Nadala u četvrtfinalu Australijan opena. On se tokom meča žalio sudiji Karlosu Bernardesu da dopušta Nadalu više vremena za servis, ali i dužu pauzu. U jednom trenutku tokom rasprave rekao je sudiji: „Svi ste vi korumpirani“.

Na konferenciji za medije posle meča Šapovalov je rekao da je pogrešio, ali i da misli da su velike zvezde u prednosti, navodeći i loše ponašanje pojedinih navijača prema Rusu Danilu Medvedevu.

„Mislim da sam pogrešio kada sam rekao da je korumpiran ili šta god da sam rekao. Bio sam emotivan, ali mislim da je nepravedno koliko se Rafa sa tim izvlači. Bio sam potpuno spreman da igram, sat je otkucavao prema nuli, pogledao sam prema sudiji i on je rekao da neće presuditi da je prekršio pravilo jer ja nisam bio spreman da igram. To je bilo smešno“, rekao je Šapovalov, preneo je Eurosport.

Nadal je u završnici četvrtog seta tražio pomoć lekara zbog problema sa stomačnim mišićima i morao je da uzme tabletu, a uoči petog seta otišao je u svlačionicu i zadržao se nešto duže.

„Posle četvrtog seta on je otišao, a meni prošle godine nije dozvoljeno da odem u toalet kada sam tražio medicinski tajm-aut. On je već imao dva takva tajm-auta. Sudija je rekao da je bio na medicinskom pregledu, a posle toga otišao je u toalet. Pomislio sam – gde je granica? Poštujem sve što je Rafa uradio, on je neverovatan igrač ali moraju da postoje neke granice, da se postave neka pravila“, naveo je kanadski igrač.

„Za igrača je to frustrirajuće. Imaš utisak da ne igraš samo protiv tenisera, već i protiv sudija, da igraš protiv nečeg većeg“, dodao je on.

On se osvrnuo na ponašanje navijača u Melburnu prema Medvedevu, tokom meča sa domaćim igračem Nikom Kirjosom.

„Navijači su navijali izmedju prvog i drugog servisa. Iz poštovanja prema svim igračima, to ne treba da se dešava. Ako si teniski navijač trebalo bi da razumeš da se obojica trude. Zašto aplaudirate izmedju prvog i drugog servisa, to je nepotrebno“, naveo je.

Upitan da li neki igrači osećaju strahopoštovanje prema „velikoj trojci“ – Nadalu, Rodžeru Federeru i Novaku Djokoviću, Šapovalov je rekao da misli da ostali igrači ponekad nisu u ravnopravnom položaju.

„Mislim da bi trebalo da bude ravnopravnije. Njih je i tako teško pobediti, ali ako im dajete sve više prednosti, onda će svaki put biti sve teže. Ne pokušavam da umanjim ono što su oni uradili, oni su veliki šampioni, legende ove igre. Ali, kada izadjete na teren, trebalo bi da uslovi budu jednaki za sve“, dodao je Šapovalov.

(Beta)

