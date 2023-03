Sautgejt: Evropsko prventstvo neće biti moja poslednja šansa, ako ga osvojimo

LONDON – Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Geret Sautgejt izjavio je danas da se nada da će ostati selektor i posle Evropskog prvenstva.

Engleska se nalazi u grupi C kvalifikacija za EP 2024. sa Italijom, Ukrajinom, Maltom i Severnom Makedonijom. Englezi danas gostuju Italiji, a tri dana kasnije dočekaće Ukrajinu u Londonu.

„Ovo je vrsta izazova na koji moramo da se naviknemo i moramo da počnemo da pobeđujemo. I pored toga, nismo pobedili ovde od 1961. godine, tako da je to još jedan deo istorije koji pokušavamo da srušimo i to je veliki izazov za ovaj tim jer su srušili toliko tih barijera u prošlosti. Znam da se Italija nije kvalifikovala za Svetsko prvenstvo, ali još uvek ima neke izvanredne igrače i imaće veliku motivaciju. Biće to fantastična utakmica. Da li je Evropsko prvenstvo moja poslednja šansa? Šta će biti ako ga osvojimo?“, izjavio je Sautgejt.

(Tanjug)

