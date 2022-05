Savanović: Srbi su sjajni, organizujemo F4 kao rođendan

BEOGRAD – Organizacija Fajnal-fora Evrolige ljudima sa ovolikim iskustvom kao što su Srbi u svetu sporta je ništa, recimo kao proslava rođendana ili svadbe, rekao je danas za Tanjug Duško Savanović, nekadašnji košarkaš i sadašnji promoter Evrolige.

Beograd je dobio priliku da drugi put u četiri godine organizuje završni turnir Evrolige.

„Ogromna jec cast to što se završni turnir Evrolige ponovo održava u Beogradu. Možda bi problem postojao negde drugde u svetu gde se ljudi ne bave sportom, ali nama to ne predstavlja problem“, rekao je Savanović.

Ljudi, mi moramo sebi dati kredita. Mi smo stvarno sposoban narod u poređenju sa drugim ljudima, jer u Evropi ima svega i svačega, dodao je nekadašnji reprezentativac.

„Fajnal for 2018. godine je bio dokaz da je to odrađeno bez većih problema i da je organizacija bila fenomenalna. Sad samo treba da potvrdimo to. Evroliga je prepoznala da je Beograd jedini grad koji može da organizuje turnir pored svih problema sa virusom korona“, rekao je Savanović.

Polufinalni mecevi su na programu sutra. Od 21 cas igra se duel izmedu Real Madrida i Barselone, dok se od 18 casova sastaju Olimpijakos i Efes, u kojem je Savanović proveo tri sezone.

„Sa jedne strane španski El klasiko, sa druge duel Efesa i Olimpijakosa, a dva tima imaju zaista dugu istoriju igranja međusobnih duela. Stvarno dva velika derbija na finalnom turniru. Navijacu za Efes jer sam svojevremeno igrao tamo“, zakljucio je Savanović.

(Tanjug)

