Savićević: Srbija ima kvalitetne fudbalere koji mogu da reše pitanje pobednika

Bivši reprezentativac Jugoslavije Dejan Savićević danas je posetio bazu reprezentacije Srbije u Dohi.

„Piksi mi deluje dobro i pozitivno, nije neraspoložen i to je veoma važno. Svestan je i on situacije u kojoj se našao tokom utakmice sa Kamerunom. Imao je druge planove, razmišljao o drugim izmenama. Ali to su nepredviđene okolnosti. Nadao sam se i verovao da će ovaj specifičan termin Svetskog prvenstva ići na ruku igračima i da će njihova forma biti na mnogo višem nivou nego na kraju nacionalnih šampionata. Ali sam se prevario. Kamerun je prošao, na redu je meč odluke protiv Švajcarske koja je daleko jača u defanzivi nego u ofanzivi. Teško im je probiti bedem, ali Srbija ima veliki broj kvalitetnih fudbalera koji mogu da reše pitanje pobednika“ izjavio je Savićević.

Dodao je da fudbaleri Srbije moraju da igraju za navijače, koji su u Katar došli iz celog sveta.

„Ništa nije izgubljeno, znalo se i pre turnira da će direktan duel sa Švajcarskom najverovatnije odlučivati o drugom mestu u grupi. Imao bih samo jednu poruku za igrače Srbije, neka u petak uveče igraju za ove ljude koji su prevalili na hiljade kilometara i potrošili gomile novca da bi došli u Katar. Ako ništa drugo, bar zbog njih, treba da izvuku poslednji atom snage i da pobede Švajcarsku“, zaključio je Savićević.

(Tanjug)

