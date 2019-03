Savo Milošević: Uvek sam bio uz i oko Partizana, nikad nisam odlazio

Novi trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da zna sa kakvim će se problemima suočiti, ali da ima ogromnu energiju i želju da proba da promeni stvari, da crno-bele vrati na mesto koje im pripada.

„Moram da zahvalim ljudima u klubu na ukazanom poverenju. Ja sam uvek bio oko Partizana, uvek sam bio uz Partizan. Kada sam sa 16 godina došao u ovaj klub nikad nisam iz njega otišao, niti će se to desiti dok sam živ. Ja sam sudbinski vezan za ovaj klub“, rekao je Milošević na predstavljanju.

Milošević je sa Partizanom potpisao ugovor na godinu i tri meseca.

„To što ću sad biti u prilici da direktno radim za Partizan za mene je velika čast i priviliegija, ali i odgovornost upravo zbog te velike ljubavi koje ja imam za ovaj klub. Osećam se fenomenalno, ali istovremeno znam sa čime ćemo se suočiti i kakve problemi su pred nama, ali imam ogromnu energiju, želju i volju da probamo da malo promenimo stvari“, rekao je Milošević.

Upitan kako je došlo do promene, odnosno pomirenja pošto je na Skupštini kluba bio protivnik sadašnje sadašnje uprave, Milošević je kazao:

„Ja sam u životu uvek imao i imam ljude sa kojima se politički razmomoilazim, takodje i u profesiji i privatno. Ja sam se borio za demokratiju u ovoj državi. Ponosan sam na činjenicu da nemam neprijatelje. To što se u nekim situacijama ne slažem sa nekim ljudima, to ne znači da neke ljude mrzim i oni mene“, rekao je on.

Milošević je istakao da je tačno da je ranije govorio da nikada neće biti trener, ali da se sve promenilo pre četiri godine.

„Često sam govorio da nikad neću biti trener ali ta stvar se promenila pre četiri godine kada sam počeo da radim u Uefa tehničkoj službi za analizu evropskog fudbala gde sam radio sa najvećim evropskim stručnjacima. Prva inicajlna kapisla je došla od ljudi sa kojima sam radio. Pre tri godine sam doneo odluku, upisao sam za profi licencu u FSS. Imao sam razne ponude za druge funkcije, ali uži krug oko mene je znao da sam se opredelio za trenerski posao, samo čekao pravi momenat“, naveo je novi trener Partizana.

„Moj minus je zanatski deo posla i ja to priznajem. Veliki plus što sam obavljao i druge funkcije koje mi omogućavaju da realno sagledam sliku, dobro znam gde dolazim i sa kojim problemima ću se suočiti. Jako je bitno za mene, za sve nas, da budemo realni i da priznamo da smo u jako teškoj situaciji i da ono što nas čeka neće biti lako. Verujem da možemo mnogo toga da promenimo. Neke stvari relativno brzo, a za neke će trebati vremena, ali imamo ogromnu energiju, želju i volju da vratimo Partizan na mesto koje mu pripada“, dodao je.

Milošević je naveo i da iz kluba nisu insistirali na rezultatima, bar za ovu sezonu.

„Ali, svestan sam gde sam došao. Moj karakter je pobednički ali pokušavam da budem realan ne donosim čarobni štapić. Mora da postoji neki put i vreme da bi se neke stvari sredile. Bodovni zaostatak ne znači da treba da se odrenkemo lige, moramo da razmišljamo takmičarski da napravimo najbolji rezultat u svim utakmicama ali da se pripremamo i za taj jun“, istakao je Milošević.

Stručni štab Miloševića činiće Milan Djuričić, Nenad Cvetković, Marko Stojanović i Sergej Ostojić, dok će ostatak biti definisan narednih dana.

