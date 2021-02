Šćepanović: Ponosan sam jer sam bio trener Partizana, ali..

PODGORICA – Ne kajem se zbog dolaska u Partizan, ali mislim da nije trebalo da se prihvatim tog posla, jer je mnogo više bilo rizika nego pozitivnih stvari, izjavio je bivši trener košarkaša crno-belih Vlado Šćepanović.

Šćepanović je na početku sezone preuzeo tim nakon odlaska Andree Trinkijera, ali je smenjen u oktobru.

„Desilo se što se desilo. Posle vremenske distance, ispostavilo se da nije sve bilo do trenera, nego da postoji milion nekih stvari. Nažalost, za tih nekoliko mjeseci sam se više bavio nekošarkaškim stvarima nego košarkom. Malo je ostavilo sve to gorak ukus, ali to je životna škola i razmišljanje za ubuduće. Ponosan sam što sam bio trener Partizana, ali isto tako je ostala gorčina, što to nije ni bilo ni izbiliza onako kako sam očekivao“, izjavio je Šćepanović za TV Vijesti.

(Tanjug)

