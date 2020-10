SD CZ: Zgroženi smo, podrška Borjanu i njegovoj porodici

BEOGRAD – Crveno-bela sportska porodica je zgrožena načinom na koji pojedinci iz FK Partizan koriste derbi za najprizejminije i vulgarnije lične obračune u kojima ne prezaju od zloupotrebe dece i želi da stane u odbranu kapitena svog fudbalskog kluba Milana Borjana, navodi se u saopštenju Sportskog društva Crvena zvezda.

Potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić objavio je na društvenim mrežama, pa obrisao, izmontiranu fotografiju na kojoj se Borjan nalazi sa sinom.

„Takve situacije ne treba da prećuti niko, a naročito javnost i mediji. Mi u SD Crvena zvezda to svakako ne želimo i nećemo, jer se takvim stvarima mora odmah stati na put i ne dozvoliti da postanu legitimni. To su vrednosti našeg društva i svaki pojedinac, ma za koga on navijao treba da ih brani“, ističe se u saopštenju koje potpisuje generalni sekretar Igor Milojević.

Kako se navodi, naše rivalstvo sa Partizanom je uvek bilo sportsko, a sve razmirice koje se dese ili dešavaju trudili smo se da rešimo na terenu.

„Ako to nije bilo moguće onda u granicama sporta. Ovo što sada radi potpredsednik FK Partizan Vladimir Vuletić se nikada nije dešavala u 75 godina dugoj istoriji našeg rivalstva. Nikada deca nisu služila za rešavanje razmirica i moramo ih sačuvati da se to ubuduće ne ponavlja“.

Partizan je uvek bio klub koji je držao do osnovnih principa, od čega u fudbalskom klubu očigledno žele da odustanu i naprave presedan posle kog nema povratka, ističu iz Zvezde.

„Zbog toga pozivamo večitog rivala da ne dozvoli sebi takvu degradaciju koja je prvenstveno pogrešna sa stanovišta moralnih vrednosti društva, već može potencijalno da uništi sport i fudbal u našoj zemlji. Vratimo se zdravom rivalstvu, osudimo i odstranimo takve ljude iz naših sportskih društava i ne treba da dozvolimo da se to ikada ponovi. Ovaj apel se posebno odnosi i na Pravni fakultet koji je ovakvim istupima degradiran do krajnjih granica. Upućujemo poruke podrške Milanu Borjanu i njegovoj porodici od svih članova Sportskog društva i nadamo se da će uspeti da prevaziđu ovu tešku situaciju“, poručuju iz SD Crvena zvezda.

