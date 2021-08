Sebić: Utisci se nisu slegli, čast je boriti se za Srbiju

BEOGRAD – Reprezentativac Srbije u streljaštvu Milenko Sebić, osvajač olimpijske bronze na Igrama u Tokiju, kaže da se utisci posle uspeha još uvek nisu sreli.

Sebić je u disciplini MK puška trostav osvojio bronzu, što peta medalja za Srbija na OI u Tokiju.

„Utisci se još uvek nisu slegli, sve je na istom nivou kao što je bio i tamo. Prvo neprospavana noć, ali danas je malo bolje. Idemo dalje“, rekao je Sebić na konfreenciji za medije po dolasku u Beograd.

Nakon osvajanja bronze, Sebić se na pobedničko postolje popeo sa slikom strelkinje Bobane Momočilović Veličković, koja je prošle godine preminula, a taj gest je izazvao veliku pažnju.

„Ta priča je krenula je u mojoj glavi pre uzimanja kvote, kada sm uzeo kvotu, rekao sam da idem do kraja“.

Bronzani olimpijac zahvalio svima na podršci koju je dobio tokom Olimpijskih igara, a upitan je kakav je osećaj sada kada se vratio u Srbiju.

„Ljudi kažu Srbija do Tokija, ali Srbija je Srbija. Bila mi je prevelika čast da se borim za Srbiju na Olimpijskim igrama, a to sam tek video nakon osvojene medalje. Toliko sam poruka dobio od ljudih koje ne poznajem, nisam stigao ni da odgovorim. Hvala svima koji su navijali za mene i za ceo olimpijski tim. Hvala OKS, Ministarstvu sporta, Streljačkom savezu, bez njih bi sve bilo teže“, dodao je Sebić.

Sebić je rekao da je finale bilo teško, ali da je to očekivao, jer konkurencija bila jaka.

„Znao sam da se moram da se borim, da izdržim do kraja. To je borba sa samim sobom. Znao sam da sam tehnički i taktički spreman, samo sam morao da izdržim do poslednjeg hitca“, istakao je Sebić.

Selektor Srbije za pušku Dragan Donević zahvalio se na podršci i dočeku.

„Prezadovoljan sam, ovo je istorjiski uspeh. Nastavljamo putem koji je naša legendarana reprezentacija krenula 1988. Mozda je za vas iznenađenje što je Sebić uzeo medalju, za nas stručnjake nije. Mi smo znali da on može visoko na OI, finale je bilo planirano. Milenko je jedan od onih strelaca koji dođe dva sata ranije na treninig i streljanu napušta kada svi odu. Za OI smo mu obezbedili dodatnu municiju da se priprema za takmičenje. Ova medalja nije iznenđenje,slučajnost vecg plod rada i truda“, rekao je Donević.

(Tanjug)

