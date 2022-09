Sedorf: Nisam još dobio pravu ponudu

RIM – Holandski trener Klarens Sedorf izjavio je da mu je žao što nije dobio makar još jednu priliku da trenira neki italijanski klub, prenose italijanski mediji.

Sedorf (46) je 2014. proveo samo četiri meseca na klupi Milana, pošto je trenirao „roso-nere“ na 22 meča.

On je potom trenirao Šenžen, Deportivo iz La Korunje i selekciju Kameruna.

„Pitao sam se zašto nisam dobio drugu priliku u Italiji. Dvoje dece mi je rođeno u Italiji. Ne mislim da je to rasistička zemlja. Ima rasista, ali Italija nije rasistička zemlja. Međutim, teško mi je da shvatim da su oni koji su posle mene vodili Milan vrlo brzo preuzeli druge timove, a ja nisam dobio nikakvu ponudu“, rekao je Sedorf.

On je istakao da mu je prava ponuda stigla iz Kine.

„Znali su da mi kažu da ne žele da me uvrede ponudom. Dajte mi ponudu, a ja ću da odlučim da li me vređa. Nije to samo u Italiji, tamnoputih trenera je malo širom celog sveta. Prva prava ponuda stigla mi je iz Kine, a prihvatio sam je jer volim putovanja i jer je za mene svaki projekt važan. Fudbal je refleksija društva. Moja životna misija je da stvorim jednakost i uključivost. To bi trebalo da bude snaga društva“, zaključio je Sedorf.

(Tanjug)

