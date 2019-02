Seksepilna skijašica u providnoj haljini ukrala šou Novaku (foto)

View this post on Instagram

@lindseyvonn on the red carpet of the @laureussport awards 2019! What a dress ❤ 🙌 (📷: Getty Images) #lindseyvonn #laureus2019 #laureussportsawards #redcarpet #headski #monaco #legend #underarmour #underarmourwomen #redbull #briko #reusch #usskiteam #teamusa #workout #fitness #GOAT #LV82 #fisalpine #alpineskiing #skialpin #nbcsports #winterolympics #oakley #gopro #nevergiveup #subbanator #downhill #comeback #sofiagoggia