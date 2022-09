Seltik ubedljiv protiv Rendžersa u velikom škotskom derbiju

Fudbaleri Seltika pobedili su danas na svom terenu u Glazgovu u velikom gradskom derbiju Rendžers sa 4:0, u utakmici šestog kola škotskog prvenstva.

Seltik je poveo u osmom minutu kada je strelac bio Liel Abada, a prednost je udvostručio Žota u 32. minutu. Treći gol postigao je Abada u 40. minutu, a konačan rezultat postavio je Dejvid Ternbul pogotkom u 78. minutu.

Trener Seltika Angelos Postekoglu rekao je da je ekipa igrala izvanredno od početka do kraja utakmice.

„Znamo šta ova utakmica znači našim navijačima. Pružili smo im još jedan dan za pamćenje, a igrači za to zaslužuju sve pohvale. Utakmice možete dobijati na mnogo načina, ali naša forma je izvanredna i svake nedelje smo sve bolji. Ako tako nastavimo, biće teško zaustaviti nas“, naveo je Postekoglu.

Njegov kolega iz Rendžersa Djovani van Bronhorst rekao je da ekipa nije bila dovoljno spremna i da će analizirati utakmicu.

„Znali smo da mogu da nam zaprete iz brzih ubacivanja i slobodnih udaraca. U dva navrata smo bili ugroženi i primili smo dva gola. To je razočaravajuće. Nismo bili dovoljno spremni. Što je duže nula na semaforu, možete da rastete u utakmici, a danas to nije bio slučaj. Svi moraju da razmisle šta su uradili dobro, a šta loše, uključujući i mene“, dodao je on.

Aktuelni šampion Seltik je prvi na tabeli sa svih 18 bodova, a Rendžers je drugi sa 13 bodova.

(Beta)

