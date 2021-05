Senzacija u Parizu: Dominik Tim ispao u prvom kolu Rolan Garosa

Dominik Tim, dvostruki finalista Rolan Garosa, šokantnim porazom od Pabla Anduhara završio je ovogodišnje takmičenje već u prvom kolu!

Spektakularan meč koji je trajao četiri i po sata pripao je španskom veteranu, trenutno 68. igraču sveta – 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4.

Tim, četvrti igrač na ATP listi, delovao je sasvim sigurno u prvom setu, ostvario je rani brejk, imao je šansu za još jedan u petom gemu, ali je na kraju prvi set dobio sa 6:4.

U nastavku je Španac pružio veliki otpor, ali je austrijski teniser stigao do vođstva od 2:0, sa 7:5.

Zatim – potpuni preokret!

Treći set je bio u egal stanju sve do osmog gema, kada je Anduhar ostvario brejk bez izgubljenog poena i potom iskoristio prvu set loptu, da bi i četvrti dobio sa 6:4, posle velike borbe.

