Serena šokirala organizatore Vimbldona: „To se nikad nije dogodilo“ (foto)

Organizatori Vimbldona tokom istorije turnira susretali su se s raznim problemima, ali Serena Vilijams ih je dovela u situaciju u kakvoj nikad nisu bili.

What really went on to spark Serena Williams’s $10k fine – and why it could not have happened on the date officially given by Wimbledon. https://t.co/yXMUL7GcwD.

— Mike Dickson (@Mike_Dickson_DM) July 10, 2019