Sferopulos: Moramo da budemo koncentrisani i da pratimo plan igre

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je danas da je ključno da njegova ekipa bude koncentrisana i da prati plan igre na predstojećoj utakmici Evrolige protiv gradskog rivala Partizana.

„Poznajemo jedni druge, u poslednje vreme Partizan igra veoma dobro, ima pet pobeda iz poslednjih šest utakmica u Evroligi. Zna se da moramo da budemo koncentrisani i da pratimo plan igre“, naveo je Sferopulos, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu u Beogradu protiv Partizana u petak u 20.30, u 24. kolu Evrolige.

Sferopulos za utakmicu protiv Partizana neće moći da računa na Majka Dauma, koji se oporavlja od povrede, dok su svi ostali igrači Zvezde spremni za duel.

Ova dva kluba su se već srela dvaput u dosadašnjem delu sezone, a Crvena zvezda je bila domaćin oba puta. Crno-beli su pobedili prvi međusobni duel u Evroligi, dok su u ABA ligi trijumf zabeležili crveno-beli.

„Ovo nam je treći put da ćemo igrati sa crno-belima ove sezone, ali će ovaj meč imati jednu razliku. Kao domaćin u sutrašnjem meču, pritisak trijumfa ide na stranu Partizana zato što igraju pred svojim navijačima“, dodao je Sferopulos.

Crvena zvezda je osma na tabeli Evrolige sa 13 pobeda i 10 poraza, dok Partizan zauzima 10. mesto sa skorom 12/11.

„Fokus je na prvoj sledećoj utakmici. Više puta sam rekao to. Ne znam da li smo blizu jedni drugih, nije trenutak da se gleda tabela. Imamo još mnogo utakmica da odigramo do kraja ligaškog dela. Istina je da smo u poslednjoj trećini sezone, ali se fokusiramo na utakmicu po utakmicu. Tako smo se ponašali do sada i tako ćemo se ponašati do kraja“, rekao je trener Crvene zvezde.

Bek Crvene zvezde Nemanja Nedović naveo je da je ključno da njegova ekipa zaustavi igru u tranziciji crno-belih i da smatra da će utakmicu rešiti nečija dobra individualna partija.

„Nema tajni, znamo jedni o drugima dosta toga. Znamo da je Partizan u naletu i dobrom momentu. Svesni smo da moramo da zaustavimo njihovu igru u tranziciji ako želimo da ih pobedimo. Derbi je uvek derbi. Specifičan, bez obzira ko je u kakvoj situaciji. Sigurno će rešiti neka individualna partija ili inspirisanost“, kazao je on.

Krilni centar Crvene zvezde Džon Braun rekao je da očekuje tešku i tvrdu utakmicu.

„Za nas je to samo još jedna utakmica, za druge, one van terena, to je derbi, ali za nas je samo jedna utakmica. Spremni smo da igramo, znamo da će biti teško, tvrdo, da će biti intenzivna borba, moramo održati visok nivo igre i ponašati se onako kao da smo ovakve utakmice već igrali. Naravno, i negativna energija nas može pogurati da budemo bolji i da budemo jači, tako da moramo odgovoriti na tu energiju sa tribina“, izjavio je Braun.

Na utakmici će biti prisutno i 1.000 navijača Crvene zvezde, koji će biti smešteni u posebnom sektoru na nivou 400 Beogradske arene.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com