Sferopulos ponosan na dobru igru Zvezde u odbrani

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je da je ponosan na dobru igru u odbrani njegove ekipe i timskom pobedom u večerašnjoj utakmici protiv Asvela u Evroligi.

„Ponosan sam na odbranu i kako smo se borili u odbrani, da se odbranimo od atletski dobrog tima koji može lako da poentira. Naša odbrana je bila jedna od najboljih u sezoni i ponosan sam na to što imamo jednu od najboljih odbrana u Evroligi, odbrana dobija i osvaja ligu. Kontrolisal smo utakmicu i zaslužili smo da pobedimo“, rekao je Sferopulos na konferenciji posle utakmice u Beogradskoj areni.

Košarkaši Zvezde pobedili su u Beogradu Asvel 73:66, u 25. kolu Evrolige i ostvarili 15. pobedu.

„Nije bila baš lepa utakmica, ali bitno je da se pobeđuje. Lepo je kada velike ekipe znaju da pobeđuju i kada ne igraju dobro“, naveo je grčki trener.

Svi igrači Zvezde su igrali i svih 12 se upisalo među strelce.

„Ovo je treća utakmica u poslednjih pet dana, a imamo još jednu za dva dana. Računam na sve igrače, svi su pomogli da pobedimo. Ekipa će tako nastaviti, imamo toliko utakmica da svi moraju da budu spremni. Hvala upravi na čarteru do Laktaša, to nam je mnogo značilo da ne gubimo šest sati u povratku. Igrali smo u petak protiv Partizana, protiv Igokee u nedelju i sada, a čeka nas put u Berlin“, rekao je Sferopulos.

„Ovako se igraju ovakve utakmice, svi igrači su danas pomogli. I borili su se jako, znate li koliko je teško da se odigraju tri utakmice u pet dana, a sada moramo i da putujemo“, dodao je on.

Zvezda ima 15 pobeda i 10 poraza i šesta je na tabeli, a trener je rekao da ga ne zanima plasman jer ima još da se igra.

„Dajemo sve od sebe, imamo još devet utakmica do kraja, ali o tome ne razmišljam, već o svakoj narednoj. Važno je da se borimo i ne gledamo tabelu, ne zanima me. Najbitnija je pobeda, u svakoj utakmici se borimo da pobedimo i na kraju ćemo videti gde smo“, naveo je on.

Na pitanje da li zna da je ovo prvi put da Zvezda ima pet pobeda više nego poraza, Sferopulos je rekao da ga to ne zanima i da ne može da slavi jer ekipu očekuje važna utakmica za dva dana.

Upitan o nervoznoj igri Filipa Petruševa, Sferopulos je rekao da je on veliki deo tima i da ozbiljno račina na njega, da se svima desi da odigraju loše, ali da mora da bude spreman za sledeću utakmicu.

Trener Asvela Pjerik Pupe rekao je da je njegova ekipa dobro igrala uprkos tome što je izgubila.

„Čestitam Zvezdi na pobedi. Igrali smo našu igru, mislim da smo igrali dobro, ali nismo mogli ništa da pogodimo. Ako želite da pobedite morate da budete efikasni. Bili smo u dobrim pozicijama, ponosan sam na momke, ako budemo igrali ovako možemo se nadati pobedama“, rekao je on.

Trener je ljutito reagovao kada je upitan zbog čega je tražio minut odmora na 8,8 sekundi pre kraja, kada je već bilo poznato da će nejgova ekipa izgubiti i zbog šuta za tri poena 4/28.

„To je bio pokušaj da pobedimo. Mi se borimo do kraja, ovo je čudno pitanje. Zato što je ovo košarka, idemo do kraja, želimo da se borimo do samog kraja. Loša igra, šut za tri poena? Ne znate košarku dobro, ovo nije loše veče. Kada igrate protiv Zvezde koja je atletski dobra ekipa, nije loše veče. Imali smo loših večeri… Imali smo 11 izgubljenih lopti, 17 asistencija, šut za tri 4/28, to ne znači da smo igrali loše. Trud mojih momaka je bio jako dobar“, naveo je on.

Na pitanje kako je raditi sa Teom Maledonom, Pupe je rekao da se radi o sjajnom momku koji je voljan da radi i da pokušava da izvuče najbolje iz njega.

U sledećem kolu Zvezda će u Berlinu igrati protiv Albe u četvrtak, a Asvel će u Minhenu igrati protiv Bajerna.

Zvezda je šesta na tabeli sa 15 pobeda i 10 poraza, a Asvel zauzima 14. mesto sa 11 pobeda i 14 poraza.

(Beta)

