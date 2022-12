Širer brani Kejna: Takav je život napadača, nekada pobediš, a nekada izgubiš

LONDON – Bivši engleski fudbalski reprezentativac Alan Širer pružio je podršku napadaču Hariju Kejnu posle eliminacije „gordog albiona“ sa Svetskog prvenstva u Kataru.

Engleska je porazom od Francuske (1:2) sinoć završila nastup na Mundijalu u četvrtfinalu SP, a Kejn je umesto heroja postao tragičar.

Kejn je postigao jedini gol za svoj tim sa penala u 54. minutu, ali je pola sata kasnije mogao da donese izjednačenje svom timu pri vođstvu Francuza od 2:1. Međutim, njegov udarac sa 11 metara završio je preko gola.

„Takav je život napadača. Dovedete sebe u takvu poziciju i ovaj promašaj će proganjati Harija do kraja života. Ali, svaki špic mora da bude spreman na to: nekada pobediš, nekada izgubiš. Ne možete svaki put da pogodite, samo što neki promašaji znače više od drugih i bole kao sam đavo“, rekao je Širer za „Bi-Bi-Si (BBC)“.

Širer je priznao da u potpunosti razume kapitena engleske reprezentacije.

„Moj najveći promašaj je bio protiv Sanderlenda i proganja me i dan danas. Tako ni Kejn neće spavati nekoliko noći, takva je ličnost, jer znam koliko sve ovo znači i njemu i celom timu. On sad misli koliko je koštao Englesku. Samo što mi gledamo iz drugačije perspektive i mislimo koliko je samo puta on spasao državni tim“, zaključio je Širer, koji je za Englesku od 1992. do 2000. odigrao 63 utakmice.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.