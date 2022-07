Sivić: Ne bežimo od uloge favorita, odlazak Mitrovića otežavajući faktor

Trener Radničkog iz Niša Tomislav Sivić rekao je večeras da njegova ekipa ne beži od uloge favorita u predstojećoj utakmici protiv malteške Gzire, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, ali da će otežavajući faktor, osim vremenskih uslova i podloge biti i odlazak jednog od najboljih fudbalera Stefana Mitrovića.

„Mi smo se spremili maksimalno ozbiljno, kao za svaku utakmicu. Imaju devet stranaca, igraju 5-3-2, igraju kontre i polukontre, imaju dva špica koja ostavljaju gore sa dva štopera i to može da bude opasnost. Moramo da budemo pametni, da iskoristimo njihove slabosti u odbrani. To je ekipa koja je svojevremeno namučila Slovan, pobedila Hajduk. Ne bežimo od uloge favorita, moramo da budemo svesni da dolazimo iz zemlje koja je otišla na SP, iz zemlje fudbala. Protivnik sa Malte ne može da bude problem, koliko god da je ozbiljan i dobar“, rekao je Sivić novinarima na Malti.

Fudbaleri Radničkog doputovali su danas na Maltu, gde će u četvrtak od 19 časova u gradu Ta Kali igrati protiv Gzire, prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Radnički je večeras trenirao na stadionu Hibernijansa, a Sivić je zahvalio upravi kluba što je omogućila da ekipa doputuje dva dana pre utakmice, kako bi se prilagodila na uslove.

„Bilo bi problematično da smo došli dan pre utakmice, sve je drugačije, vlažnost vazduha, toplota. Jutros smo u 5.00 krenuli, baš je naporno pa smo ovaj trening iskoristili da isteramo umor od puta i da se spremimo sutra da se osvežimo i u četvrtak budemo na najvišem nivou koji je potreban za utakmicu“, naveo je on.

Upitan o otežavajućim faktorima, Sivić je rekao da na sve što je istakao, treba dodati i odlazak Stefana Mitrovića, koji je prešao u Crvenu zvezdu.

„Kad na to dodamo odlazak Mitrovića kome se nismo nadali, nismo takve dogovore imali pre nego što završimo takmičenje u Evropi, ali i povredu Dimića, to je dosta. Faktor je i veštačka podloga, to je drugi sport. Danas nismo bili u prilici da osetimo taj teren, sutra ćemo trenirati. Moramo da se prilagodimo, imamo jedan cilj – prolaz u treće kolo, tu se sve završava“, naveo je trener niške ekipe.

Fudbaler Radničkog Nikola Aksentijević rekao je da je ekipa u dobrom raspoloženju, posle dobrih igara u prvenstvu protiv Crvene zvezde i Partizana doputovala na Maltu.

„Jeste vruće, ali kako njima tako i nama, nadam se da ćemo se prilagoditi što bolje za četvrtak. Pokazali smo da možemo da pariramo Zvezdi i Partizanu u ofanzivnom delu, pokazali smo da vredimo i nadam se da nam je to prednost u ovom meču. Nadam se da posao može da bude završen u prvoj utakmici, ali da ostavimo to za četvrtak“, naveo je on.

Igrač Radničkog Sava Petrov veruje u dobar rezultat na Malti.

„Raspoloženje je dobro, imamo dve jake utakmice za sobom. Pokazali smo mnogo dobrih stvari, pa je raspoloženje na visokom nivou. Drugačija je klima, sparno je, vrućina, drugačija podloga nego što smo navikli, to će biti otežavajuća okolnost. Ali, uz dobar stav verujemo da možemo da ostvarimo dobar rezultat“, rekao je.

Upitan da li su utakmice protiv dva najveća srpska kluba dobra priprema, Petrov je rekao da je ekipa dobila na samopouzdanju.

„Verujem da smo favoriti, ne bežimo od toga. Preuzimamo odgovornost i verujem da ćemo ostvariti dobar rezultat“, rekao je Petrov.

(Beta)

