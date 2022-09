Sjajan meč Srbije i ubedljiva pobeda protiv Finske

Košarkaši Srbije pobedili su danas u Pragu selekciju Finske sa ubedljivih 100:70 (33:22, 29:12, 14:14, 24:22), u utakmici trećeg kola Grupe D Evropskog prvenstva.

Srbija je upisala i treću pobedu na šampionatu Evrope i prva je na tabeli Grupe D, dok Finska sada ima skor 1:2 i zauzima četvrtu poziciju.

Svi igrači Srbije koji su večeras ulazili u igru su se upisali u strelce, dok su šestorica imala dvocifreni učinak.

Vasilije Micić je upisao 14 poena, uz sedam asistencija, isti broj poena ubacio je i Nemanja Nedović, dok je Nikola Jokić dodao 13 poena, 14 skokova i sedam asistencija. Nikola Kalinić je takodje postigao 13 poena, Vladimir Lučić je ubacio 12, a Marko Gudurić 11 poena.

U redovima Finske najbolji je bio Lauri Markanen sa 18 poena, dok su po deset poena dodali Edon Madjuni i Elijas Valtonen.

Finska je na početku meča povela sa 15:10, ali su nakon toga izabranici Svetislava Pešića zaigrali sjajno i do poluvremena praktično rešili pitanje pobednika na ovoj utakmici.

Srbija je do kraja prve četvrtine stigla do plus 13, da bi posle četiri minuta igre u drugoj deonici na semaforu pisalo 44:24.

Sjajnom odbranom, Srbija je stizala do lakih poena u napadu, redjale su se i lepe akcije, zakucavanja, dodavanja kroz noge, pa je prednost na poluvremenu iznosila – 62:34. Košarkaši Srbije su u nastavku igrali u istom ritmu, uvećavali su vodjstvo, koje je u jednom trenutku iznosilo i 37 poena prednosti (98:61)

U timu Srbije na večerašnjem meču nije bilo Vanje Marinkovića, dok je u Prag stigao Nikola Milutinov ali nije ulazio u igru.

Srbija će sutra, u četvrtom kolu šampionata Evrope, igrati protiv Izraela od 21.00, dok će Finska odmeriti snage sa Češkom od 17.30.

(Beta)

