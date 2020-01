Sjajni Novak oduševio mališane: „Ko god želi, može da igra sa mnom“ (video)

Novak Đoković i ostatak teniske reprezentacije Srbije stigao je u Sidnej na završnicu ATP kupa, a pred četvrtfinalni meč sa Kanadom, koji počinje u ponoć između četvrtka i petka po srednjeevropskom vremenu, desila se fantastična scena.

Naime, Novak Đoković je rešio da usliši želje brojnih navijača, pa im se tako potpisivao na loptice, kačkete i papire, pravio i zajedničke fotografije… A onda, iznenada, pitanje sa tribine:

„Mogu li da igram sa tobom?“, upitala je jedna devojčica Novaka usred potpisivanja autograma, a on je zastao, pa odmah rekao:

„Hajde! Ko god želi, može da igra sa mnom!“.

