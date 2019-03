Skandal na SP: Skijaš uhvaćen sa iglom u venama dok se dopingovao (video)

View this post on Instagram

Langlaufer Max Hauke is op heterdaad betrapt tijdens een bloedtransfusie. 😲💉 De Oostenrijkse politie deed willekeurige invallen tijdens het WK in Seefeld. Naast Hauke werden er nog vier langlaufers opgepakt. #langlaufen #doping #maxhauke #bloedtransfusie #betrapt