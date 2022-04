Slobodan Urošević produžio ugovor sa Partizanom

BEOGRAD – Slobodan Urošević levi bek Partizana, danas je u prisustvu sportskog direktora kluba Ivice Ilieva, potpisao produžetak saradnje do juna 2024. godine.

„Srećan sam što sam produžio ugovor sa klubom u kome sam proveo izazovne i lepe četiri i po godine, okružen sjajnim ljudima, u kom sam se formirao i kao igrač i kao čovek. Nadam se da ćemo ove godine uspeti da osvojimo titulu, jer je to jedino što sa Partizanom još nisam ostvario. Daću sve od sebe da nastavim da pružam dobre partije i opravdam ukazano poverenje, rekao je Urošević.

On je do sada u crno-belom dresu odigrao 147 utakmica, a ove sezone je na 41 nastupu postigao šest golova i jednu asistenciju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.