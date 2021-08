Smailagić: Partizan i rad sa Obradovićem najbolji potez

BEOGRAD – Novi košarkas Partizana Alen Smailagić priključio se treninzima i izjavio da je oduševljen ekipom i trenerskim znanjem Željka Obradovića.

„Oduševljen sam načinom rada, trenerom i njegovim znanjem. Stvarno sam spreman da učim od svih, gledam i radim“ , rekao je Smailagić za klupsku televiziju.

Smailagić se pridružio crno-belima, pošto je završio karijeru u Golden Stejtu i istakao da mu je povratak u Evropu i rad sa Obradovićem najbolja odluka u karijeri.

„Najbolji korak u karijeri mi je to što sam došao da radim sa trenerom koji ima takvo iskustvo, koji može mnogo da me nauči. To ću moći da primenim u nastavku moje karijere“, izjavio je Smailagić.

(Tanjug)

