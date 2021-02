Šokantni snimak Maradoninih lekara: Debeli umire (audio)

Smrt Dijega Maradone i dalje je jedna od glavnih tema u Argentini, a neurohirurg Leopoldo Luke i psihijatar Augustina Kosačov našli su se pod istragom.

Terete se zbog načina na koji su lečili Maradonu u poslednjim danima njegovog života, a istražitelji pokušavaju da utvrde jesu li njihovi postupci uzrokovali smrt fudbalske legende.

🔴 Exclusivos de @infobae: Audios del Doctor Luque mientras en las noticias y redes se especulaba ya con la muerte de @Maradona. “SE VA A CAGAR MURIENDO EL GORDO”, los audios a los que tuvo acceso @infobae https://t.co/XunQYJGc4Q pic.twitter.com/2JCEF7wG4h — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) January 31, 2021

Snimak dokumentuje razgovore

Argentinski Infobae objavio je ekskluzivnu priču o događajima tokom poslednjih minuta Maradoninog života. U tim trenucima optuženi lekari razmenjivali su poruke o tome šta se događa.

„Ne brini, upravo sam na autoputu, kažeš da izgleda da je mrtav? Objavi da je mrtav. Bario San Andrés, moraš to da uradiš, znaš onu ulicu kojom stalno idemo? Idi njome do Italije i doći ćeš do Santa Maríe de Tigre“, govori Luke kolegama na snimku koju je objavio Infobae.

Mnoge je iznenadila mirnoća u glasu Lukea tokom razgovara s kolegama u trenucima kad je umirala najveća sportska legenda u istoriji Argentine.

„Da, kretenu, čini se da ima srčani udar i da debeli odlazi dođavola. Nemamo pojma šta je prokleto uradio, na putu sam, dolazim“, govorio je Luke.

Psihijatar je paničila

U međuvremenu je Agustina Kosačov slala Lukeu tekstualne i glasovne poruke o tome na koji način nacija reaguje na Maradoninu smrt i što se govori u medijima.

„U ovom trenutku je s timom u hitnoj, oživljavaju ga, ali nemaju velike šanse. Hitna je zakasnila deset ili petnaest minuta“, napisala je psihijatar.

„Ušli smo u sobu, a Diego je bio hladan, jako hladan. Pokušali smo da ga oživimo i podignemo mu temperaturu, ali nismo uspeli. Napustio sam mesto, ništa mi ne govore pa sam otišao“, govori Luke nakon odlaska iz Maradonine kuće i dodaje:

„To je to. Augustina, to je ono što smo morali da uradimo. Porodica je bila svesna svega, komunicirali smo. Postoje takvi pacijenti koji su jako teški. Javi mi samo gde oni idu da ih pratim ako on slučajno preživi.“

Tu snimak prestaje, a staje i svaka sumnja u to da će Maradona preživeti jer je nedugo nakon toga i zvanično objavljeno da je preminuo.

Treba istaći da snimak nije potpuno jasan jer El Pibea u nekim trenucima označavaju kao već mrtvog čoveka, a samo nekoliko sekundi kasnije ponovo kao živog, ali njena autentičnost je potvrđena argentinskim medijima.

