Šokantno: Ozila banda napala noževima, Kolašinac iz GOLORUK rasterao (video)

Fudbaler Arsenala i reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac preplašio je dvojicu napadača koji su presreli kola u kojima je bio sa saigračem Mesutom Ozilom u nameri da ih orobe, prenose sportski mediji.

Na snimku sigurnosnih kamera, vidi se jedan od napadača sa kacigom koji pokušava da priđe kolima, te hrabra i brza reakcija Kolašinca, koji je kao oparen krenuo da juri jednog, pa drugog napadača oko kola.

BREAKING: Mesut Ozil’s car got attacked, Kolasinac jumped out and scared the robbers away pic.twitter.com/rHFtTynOTW

— indykaila News (@indykaila) July 25, 2019