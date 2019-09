SP: Srbija danas sa SAD za plasman od 5. do 8. mesta

DONGUAN – Košarkaška reprezentacija Srbije igra danas na Svetskom prvenstvu u Kini sa SAD za plasman od 5. do 8. mesta.

Selektor Aleksandar Đorđević izjavio je da će duel protiv Amerikanaca u borbi za plasman od 5. do 8. mesta na Svetskom prvenstvu biti duel za prestiž i ponos.

„Za nas veliki protivnik¦ Iskreno, spremali smo se za obe reprezentacije, mnogo više za Francuze… Očekivali smo da bi nam ta utakmica omogućavala Olimpijske igre. Do toga neće doći. Biće to utakmica za prestiž, utakmica za ponos, za pravi sportski rat. Moramo da je odigramo hrabro i pametno, kao i uvek do sada. Skoro uvek“, rekao je Đorđević.

On je dodao da će ekipa uprkos eliminaciji iz borbe za medalje imati maksimalan motiv.

Utakmica u Donguanu počinje u 13 časova po srednjoevropskom vremenu

(Tanjug)