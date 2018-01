Španci prvi finalisti EP

Rukometna reprezentacija Španije plasirala se u finale Evropskog prvenstva, pošto je večeras u Zagrebu pobedila Francusku sa 27:23 (15:9) u prvom polufinalu.

Španija će tako drugi put za redom igrati finale, a za prvu titulu šampiona Evrope boriće se protiv pobednika drugog polufinala u kojem se kasnije večeras sastaju Danska i Švedska.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Feran Sole sa sedam golova, a najbolje ga je pratio Raul Entrerios sa šest pogodaka. Na drugoj strani, najbolji je bio Sedrik Sorendo sa šest pogodaka, dok su Nikola Karabatić i Romen Lagard postigli po tri.

Meč je bio izjednačen do 18. minuta i rezultata 8:8, a posle toga je Španija preuzela stvari u svoje ruke i diktirala tempo, dok Francuska, koja je do polufinala stigla neporažena, nije ličila na sebe.

Rukometaši Španije su serijom 7:1 završili prvo poluvreme i sa velikih plus šest otišli na odmor.

Prednost Španije je u 45. minutu „porasla“ do plus devet – 23:14. Svetski šampioni su tek tada zaigrali kako umeju, vezali su šest golova i u 51. minutu prišli na tri gola zaostatka (23:20), ali je to sve što uspeli da urade.

