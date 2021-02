Španović: Tužna što ne idem na EP, pripreme za OI ostaju

BEOGRAD – Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović izjavila je da je tužna što će zbog povrede propustiti Evropsko dvoransko prvenstvo u Torunu.

EP u dvorani u poljskom Torunu na programu od je od 5. do 7. marta, a Španović je trebalo da juriša na četvrto uzastopno zlato u skoku udalj, pošto je na prethodna tri prvenstva (2015, 2017. i 2019. godine) bila na najvišem stepeniku pobedičkog postolja.

„Iskreno sam mislila da ću ovaj vid komunikaicje sačuvati za sledeći vikend kada sam mislila da ću se obratiti kao četvorostruka prvakinja Evrope. Ali, očigledno da to nije plan za mene. Dobila sam mnogo poruka i iskoristila sam priliku da se javim, da potvrdim da sam doživela povredu na jučerašnjem treningu u Beogradu. To je trebalo da bude poslednji tehnički treningu, pred put u Torun“, rekla je Španović u video snimku na svom Jutjub nalogu.

Neizmerno sam tužna što ne odlazim u Torun, najviše zbog toga što je cela godina bila u znaku pandemije. Uz sve to došla je i povreda, od koje sam se oporavila, rekla je Španović.

„Nije kraj i kad budem sutra otišla da snimim, nadam se da neće biti strašno i da ću moći da se vratim treninzima koliko već sutradan. Pripreme za Tokio ostaju iste, čeka me i prvi miting Dijamantske lige u maju. Naravno, najveći cilj je Tokio, a to će biti moje poslednje Olimpijske igre. Podređena sam tome i želim da budu moje najbolje Igre do sada. Ako mogu ikakav savet da dam bilo kome je da nikada ne živite za tuđa mišljenja, a kamoli da od njih zavisite i da utiču na ono što radite“, navela je Španović.

Najbolja srpska atletičrka imala je poruku i za sve one koji je prate i zahvalila se na podršci.

„Radite na sebi, to nikada nije bačeno vreme i protraćen trud. Fokusirajte se na ono što volite i što vas ispunjava, ja ću nastaviti da radim ono što najbolje znam. Nekad sa uspehom, nekad sa manjim uspehom, mislim da je kretanje najbitnije. Hvala na podršci i obaveštavaću vas kako ide oporavak i čujemo se posle Olimpijskih igara da sumiramo utiske o sezoni“, zaključila je Španović.

(Tanjug)

