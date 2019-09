Spasojević: Dominacija Srbije nije neobična, imamo kvalitet

BEOGRAD – Bivša odbojkašica Anja Spasojević, posle osvojenog zlata na EP, rekla je da su srpske odbojkašice napravile fantastičan uspeh i da je način na koji su to uradile za anale.

Srbija je sinoć u Ankari u finalu EP pobedila domaću selekciju Turkse 3:2 i tako postala šampion Starog kontinenta.

„Šta uopšte prokomentarisati posle takve dominacije na svetskom, evropskom, a sledeće godine nadamo se i na olimpijskom nivou. Sve četitke, mislim da je izlišno sada davati neki komantar. Sigurno da nije sve bilo idealno, ali i uslovi u kojima su devojke tamo igrale nisu bili idealni. Sve su rekle da nisu uspele svoje misli da čuju, a Turci su poznati po tome da prave fantastičnu atmosferu. I u takvim uslovima pobediti jednu Tursku, koja je mlada i kvalitetna ekipa… Time je ova medalja još slađa. Devojke su izdržale sve pritiske i na tome im treba čestitati. To je fantastična stvar“, rekla je Spasojević Tanjugu.

Odbojkašice Srbije tri godine za redom na tri takmičenje osvojile su isto toliko zlatnih medalja.

Na EP 2017. osvojile su prvu titulu, godina dana kasnije došla je švetska titula, a juče je Srbija ponovo postala šampione Evrope.

„Način na koji je to urađeno je stvarno nešto za anale. Baš sam juče sa suprugom komentarisala da li postoji neka ekipa koja je objedinila svetsko, evropsko i olimpijsko zlato. Naše devojke su na putu da to urade. Ovakva dominacija nije neobična. Kvalitet naše ekipe u ovom trenutku je daleko ispred kvaliteta svih ekipa. Ne samo u Evropi nego i u svetu. To je zato što mi imamo takvu postavku ekipe, imamo Tijanu Bošković, suvo zlato, koju nema niko na svetu. Ona je ukombinovana sa još jednim fantastičnim igračem Brankicom Mihajlović. Takav napadački tandem nema nijedna ekipa na svetu. Tu su kvalitetni srednjaci, jedan od top tri dizača na svetu… Suvi kvalitet je na našoj strani, onda dolazi lepo jedinstvo na terenu i to da devojke stvarno igraju maksimalno u svakom trenutku verujući da mogu da dođu do pobeđe čak i kada ne idu sve na našu ruku. Ako ih zdravlje posluži i u naredniom periodu mogu da nam garantuje mnogo radosti“.

Pobednički mentalitet je nešto što je izabranice Zorana Terzića krasilo tokom celog EP, gde su do finala došle bez izgubljene utakmice, a bivša korektorka ističe da se taj pobednički duh gradi godinama.

„To je ono što pravi razliku između dobre i vrhunske ekipe. Mi smo takva ekipa koja ne dovodi u pitanje mogućnost da dobije utakmicu. To je razlika između dobre i vrhunske ekipe. To je nešto što se gradilo godinama, što je između ostalog dolazilo i sa pobedama.“

Tijana Bošković sinoć je po drugi put ponela titulu MVP-ija, drugu za redom na Evropskim prevnstvima, a to priznanje pripalo joj je i prošle godine na SP.

„Iskreno, mislim da Tijana nema granice. Nadam se da će zdravlje da je posluži i da je to jedino što može da joj postavi neki limit“, rekla je nekadašnje odbojkašica i dodala da joj smeta poređenje Tijane Bošković sa Italijankom Paolom Egonu, dodajući da je Tijana najbolja igračica na svetu, koja je izuzetno tehnički potkovan igrač koji i treningom sve više napreduje.

Anja Spasojevcih bila je deo generacije koja je krenula sa osvajanjem medalja, prvo 2006. godine na SP u Japanu kada je uzeta bronza, a godinu kasnije stiglo je i srebro sa kontinentalnog šampionata.

Objasnila je šta je razlika između njene greneracije i ove sadašnje.

„Možda će da zvuči surovo, ali kvalitet je razlika. Mi smo bile skup kvalitetnih igrača, ali naša neka snaga je bila da svi moramo da doprinesemo da bi pobeda bila ostavrena. Razlika je u imanju Tijane, Brankice… Sadašnja postavka ekipe je takva da Brankica i Tijana mogu same da iznesu pobedu bez da se pomuče.“

Sledeće godine odbojkašice očekuju Olimpijske igre u Tokiju, gde su se već kvalifikovale, a Spaspojević je istakla da je ovaj tim zreo za olimpijsko zlato, koje im je izmaklo u Riju 2016. godine.

„Mislim da su apsolutno sazrele za to. Mislim da su na prošlim Olimpijskim igrama, gde se videlo da žele medalju, sagorele u toj želji. Sada su već prošle i toliko finala, koje su dobile i mislim da su apsolutno spremne da naprave još taj poslednji korak, korak u osvajanju svega onoga što im nedostaje“, zaključila je Spasojević.

(Tanjug)