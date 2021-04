Spektakl u Minhenu, PSŽ šokirao Bavarce, Čelzi pregazio Porto

Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su večeras Bajern u Minhenu 3:2 (2:1) u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona, prenose sportski mediji.

U reprizi prošlosezonskog finala, PSŽ je poveo već u trećem minutu golom Kilijana Mbapea. Nejmar je „povukao“ kontranapad, uposlio Mbapea koji je pogodio za vođstvo gostujućeg tima.

Na 2:0 povisio je Markinjos u 28. minutu, a ponovo je odličan u ulozi asistenta bio Nejmar. Brazilac je „izbacio“ Markinjosa samog ispred golmana, a on je rutinski poslao loptu u donji desni ugao gola.

Maksim Čupo-Motan je smanjio na 1:2 u 37. minutu. Benžamen Pavar je centrirao, a on je snažnim udarcem glavom poslao loptu u levu stranu gola.

