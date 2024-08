Spektakularnom ceremonijom završene Olimpijske igre u Parizu

Olimpijske igre, 33. po redu, završene su večeras spektakularnom ceremonijom u Parizu uz učešće brojnih plesača, akrobata, pevača i holivudskog glumca Toma Kruza, koji je olimpijsku zastavu odneo u Los Anđeles, domaćina narednih Igara 2028. godine.

Ceremonija je počela izvedbom pesme „Pod nebom Pariza“, koju su svojevremeno izvodili Edit Pjaf i drugi francuski umetnici.

Francuski plivač Leon Maršan, koji je na Igrama bio najuspešniji takmičar sa četiri zlatne i bronzanom medaljom, obučen u svečano crno odelo, uzeo je fenjer u kome je goreo olimpijski plamen u raskošnom parku Tiljeri kod muzeja Luvr i poneo ga je ka stadionu Francuska na kome se održavala ceremonija.

Na stadionu u Sen Deniju pred 72.000 gledalaca simfonijski orkestar je izveo himnu domaćina i podignute su francuska trobojka i olimpijska zastava.

Posle toga počela je parada sportista koji su uz muziku svi zajedno nasmejani izašli na teren. Po dvoje iz svake delegacije nosili su zastave svojih zemalja, među kojima i srpski strelci Zorana Arunović i Damir Mikec, osvajači zlatne medalje u miksu.

Preko razglasa pušteni su veliki muzički hitovi, a sportisti i publika su zajedno pevali, igrali i zabavljali se.

Posle toga dodeljene su medalje maratonkama koje su se jutros takmičile – zlato je dobila Sifan Hasan iz Holandije, srebro Tigst Asefa iz Etopije, a bronzu Kenijka Helen Obiri. Posle toga intonirana je himna Holandije.

Predstavljeni su novi članovi MOK-a, a zatim je odato priznanje volonterima, kojih je bilo 45.000 u Parizu na takmičenjima.

Posle toga predstavom na terenu uz svetlosne efekte odato je priznanje stvaranju Olimpijskih igara, a gledaoci su vođeni stopama Pjera de Kubertena, osnivača modernih Igara.

Tokom predstave koja je nazvala „Records“ – Arhiva, organizator je kombinovao „čudo i distopiju“ i opisao apokaliptične svetove.

Maskirani izvođači izneli su grčku zastavu, zemlje u kojoj su ustanovljene Olimpijske igre pre 2.800 godina, a putnik kroz vreme, obučen u zlatni kostim, otkrio je ostatke Olimpijskih igara u dalekoj budućnosti gde će one nestati, ali će ih on obnoviti.

Međuzvezdanom putniku su se priključili plesači akrobate koji su podigli i spojili pet olimpijskih krugova i time simbolično obnovili Olimpijske igre.

Emitovani su zatim najuzbudljiviji trenuci sa ovogodišnjeg takmičenja, a pootm je nastupio bend Feniks sa gostima izvođačima.

Posle toga emitovan je video puta olimpijske baklje koja je putovala od Grčke kroz francuske predele, do Pariza.

Predsednik Organizacionog komiteta Olimpijskih igara u Parizu Toni Estenge rekao je da su u Parizu svi zajedno iskusili Igre koje svet do sada nije video. On je zahvalio svima koji su omogućili da Igre budu uspešne i bezbedne.

„Francuska je bila ujedinjena. Rekordna gledanost, poseta, buka na borilištima. Najviše bračnih prosidbi ikada na ovim Olimpijskim igrama. Ovaj osećaj nade ljubavi i insipracije će ostati. Kada dođe vreme, ponovo ćemo se ujediniti u Los Anđelesu 2028. godine“, rekao je on.

„Nikada nisam toliko ponosan što sam Francuz kao večeras. Znali smo da ćete biti briljantni, ali bili ste magični. Toliko smo ponosni na vas, bravo za kraljicu Simonu, za Monda, za Džokera Noleta. Svi smo se zaljubili u Igre, 19 dana je brzo prošlo i ovih 19 dana ostaće zauvek sa nama. Na istim borilištima za dve i po nedelje, 4.500 sportista biće spremni. Pozivam vas da se 28. avgusta vratite i budete na Paraolimpijskim igrama“, dodao je on.

Predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah rekao je da su Igre u Parizu bile veličanstvene, da su bile proslava sporta i sportista u najboljem obliku. On je istakao da su to prve Olimpijske igre sa potpunom jednakošću polova i ocenio da su bile „senzacionalne i Igre nove ere“.

„Uprkos svim tenzijama u svetu došli ste iz 206 nacionalnih saveza i tima izbeglica da učinite da grad svetlosti sija najsjajnije, vaša izdanja su bila neverovatna. Takmičili ste se neustrašivo, svako takmičenje je bilo na ivici perfekcije. Pokazali ste nam za kakva smo dostignuća mi ljudi sposobni. Živeli ste u miru, pod jednim krovom u Olimpijskom selu. Prigrlili ste jedni druge, poštovali iako su vaše zemlje podeljene ratom, konfliktom, kreirali ste kulturu mira“, naveo je on.

„Hvala vam što ste nam omogućili da sanjamo, verujemo u bolji svet za sve. Znamo da Igre ne mogu da stvore mir, ali mogu da stvore kulturu mira koja inspiriše svet. Zato pozivam sve koji dele olimpijski duh – dajte nam da živimo ovu kulturu mira svakog dana. Neka žive Olimpijske igre, neka živi Francuska“, dodao je Bah.

Intonirana je olimpijska himna i spuštena je olimpijska zastava. Estenge je zatim predao zastavu gradonačelnici Pariza En Idalgo, ona ju je predala Bahu, koji ju je zatim prosledio gradonačelnici Los Anđelesa Karen Bas.

Pevačica H.E.R je zatim izvela američku himnu, a holivudski glumac Tom Kruz je, po ugledu na svoju čuvenu ulogu iz franšize „Nemoguća misija“, privezan konopcem skočio sa krova stadiona i pozdravio se sa sportistima na terenu. On je uzeo olimpijsku zastavu, a zatim se moglo videti na video snimku kako se na motoru vozi pariskim ulicama noseći olimpijsku zastavu, do aviona.

On se ukrcao na avion, iz kojeg je ubrzo iskočio i došao do holivudskog brda sa čuvenom oznakom Holivud, na kojoj su bili olimpijski krugovi.

Zastavu je predao biciklistkinji Kejt Kortni, a ona ju je dovezla do legendarnog atletičara Majkla Džonsona, koji je trčao ulicama Los Anđelesa i predao zastavu skejtborederu Džegeru Itonu. On je zastavu doneo na čuvenu Venis plažu u Los Anđelesu, gde su nastupili bend Red Hot Čili Pepers, pevačica Bili Ajliš i reperi Snup Dog i Dr Dre.

Plivač Leon Maršan je zatim uneo olimpijski plamen na stadion u Sen Deniju, a zatim je zajedno sa šestoro sportista osvajača olimpijskih medalja predstavnika po jednog kontinenta i tima izbeglica ugasio plamen. Bah je zatim proglasio Igre zatvorenim.

Francuska zastava je predata predstavnicima Paraolimpijskih igara, koje će se održati od 28. avgusta do 8. septembra.

Na kraju programa francuska pevačica Isolt izvela je pesmu „My way“ Frenka Sinatre, a ceremonija je završena vatrometom.

(Beta)

