Srbija četvrta u Evropi, bronza za Poljsku

Odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela danas da osvoji bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto je u meču za treće mesto u Katovicama izgubila od Poljske sa 0:3, po setovima 22:25, 16:25, 22:25.

Najefikasniji u redovima Srbije bio je Marko Ivović sa deset poena, Aleksandar Atanasijević je zabeležio poen manje, dok je Uroš Kovačević meč završio sa šest poena.

Poljsku, koja je i na prošlom šampionatu Evrope osvojila bronzu, do pobede je vodio Vilfredo Leon sa 14 poena, Bartoš Kurek je upisao 11, a Jakub Kočanovski devet poena.

Poljska je bolje otvorila meč i povela je sa 7:4, ali je Srbija do sredine prvog seta uspela da dodje do izjednačenja (14:14). U nastavku se igralo poen za poen, a domaćin je u završnici ipak uspeo da dođe do prednosti, iskoristivši treću set loptu – 25:22.

U drugom setu su Poljaci nastavili tamo gde su stali u prvom periodu. Poveli su prvo sa 6:4 i 13:6, pa sa 20:10, da bi set rešili u svoju korist sa 25:16.

Srbija je u trećem setu uradila sve što je bilo u njenoj moći da smanji zaostatak, borila se do samog kraja, ali je Poljska u završnici bila sigurnija i došla je pozitivnog rezultata. Na kraju ovog seta 25:22 za Poljake koji su osvojili 10. medalju na EP, a četvrtu bronzanu.

Za zlatnu medalju će se kasnije večeras boriti selekcije Slovenije i Italije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.