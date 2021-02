Srbija na startu ATP kupa pobedila Kanadu

Tim Srbije na najbolji mogući način započeo je odbranu trofeja ATP kupa u meču sa Kanadom, prenose sportski mediji.

Naš tim je u „Rod Lejver“ areni pobedio Kanadu sa 2-1, nije bilo nimalo jednostavno, ali je bilo sjajno gledati ih u ovakvom izdanju posle toliko vremena. U verovatno najtežoj grupi na takmičenju, bilo je važno startovati pobedom, i srpski tim je u tome i uspeo.

Prvi na teren izašao je Dušan Lajović, 26. teniser sveta je izgubio od Miloša Raonića 6:3, 6:4 i Kanada je tako osvojila prvi poen.

Logično, veliki teret pao je na najboljeg igrača sveta, Novaka Đokovića koji je morao da pobedi Denisa Šapovalova da bi Srbija ostala u igri.

